Turismo: Draghi, atti concreti per valore Italia attrattiva

(ANSA) - NAPOLI, 18 MAR - "Dobbiamo essere orgogliosi della storia e della bellezza del nostro Paese che lo rendono uno dei più attrattivi al mondo, e saper valorizzare il turismo con atti concreti. La pandemia che faticosamente iniziamo a lasciarci alle spalle e la situazione internazionale ci spingeranno a fare sempre di più per sostenere chi apre le porte dell'Italia al mondo". Lo afferma il presidente del consiglio Mario Draghi in una lettera inviata a Angioletto De Negri, organizzatore della Bmt, la Borsa del turismo cominciata oggi a Napoli.

Draghi nella missiva si congratula "per l'organizzazione della venticinquesima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli e per l'impegno in questo settore così importante per l'Italia". La fiera è in programma alla Mostra d'Oltremare di Napoli fino a domenica. (ANSA).