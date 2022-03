Rubavano portafiori al Cimitero, denunciati romeni

(ANSA) - NAPOLI, 18 MAR - Rubavano portafiori in metallo all' interno del cimitero di Fuorigrotta due giovano romeni , sorpresi questa notte dalla Polizia, I due, entrambi 18 enni erano stati notati da un passante mentre si aggiravano nei pressi del cimitero. L' uomo ha avvertito la Polizia che è intervenuta con Volanti del commissariati San Paolo, Bagnoli e Pianura.

All' arrivo dei poliziotti ,'l' ingresso del cimitero era aperto, ed all' interno vi erano fiori sparsi a terra, mentre da diversi locali erano stati sottratti i contenitori dei fiorii.

I poliziotti hanno rintracciato i due romeni nascosti tra i corridoi di uno degli edifici del cimitero e li hanno denunciati per furto aggravato e vilipendio delle tombe, (ANSA).