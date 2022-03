Musica: 'Insieme for Ukraina' le orchestre Sanità e Forcella

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Insieme for Ukraina: le Orchestre Giovanili "Sanitansamble" e "Piccola Orchestra di Forcella" in concerto domani, alle 17, per testimoniare la vicinanza al popolo sofferente e chiedere idealmente la fine della guerra tra Russia e Ucraina. Si parte nella Chiesa della Disciplina della Croce", in vico Croce Sant'Agostino, per iniziativa dell'Associazione L'AltraNapoli e della Arciconfraternita della Disciplina della Santa Croce, prima parte della manifestazione protagonisti piccoli musicisti di Forcella.

Successivamente il concerto si trasferirà nella Basilica di San Giorgio Maggiore, in via Duomo, dove alle ore 18,15 la comunità tutta di Forcella parteciperà al grande concerto sinfonico delle 2 orchestre unite e dirette dal maestro Paolo Acunzo che, insieme ai cori Note Legali & Musique Esperance, eseguiranno, tra gli altri brani, l'inno ucraino in segno di speranza e augurio per un immediato termine del conflitto. Oltre 100 artisti tra musicisti e cantanti si uniranno per un concerto di musica e parole; tra gli ospiti attesi il console ucraino a Napoli Maksym Kovalenko e l'assessore al Turismo e alle attività produttive del Comune di Napoli Teresa Armato. (ANSA).