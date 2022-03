Il "busto del filososofo" torna nella Reggia di Caserta

(ANSA) - CASERTA, 18 MAR - E' tornato al suo posto, nel Bosco vecchio della Reggia di Caserta, il "busto del filosofo", opera in marmo di Carrara del peso di oltre 200 chili, che si era staccata dal piedistallo in granito a causa della caduta di un albero abbattuto da violenti eventi atmosferici. Il busto è stato restaurato con fondi ordinari del Museo, ed è stato ricollocato nella sede originaria.

Già in cattivo stato di conservazione negli anni '90 - come testimonia la documentazione fotografica dell'epoca - e sfregiata da atti vandalici, la scultura, che molti studiosi attribuiscono ad Andrea Violani, è stata sottoposta ad un accurato intervento.

La base del mezzo busto - ricoperta da un copioso strato di cemento - è stata pulita meccanicamente mediante l'uso di scalpellini e martello, microtrapano e spazzole a setole rigide.

Il "busto del filosofo" attende adesso i visitatori nel Bosco vecchio, all'ombra dell'ippocastano a fiore rosso donato lo scorso anno dall'associazione "Amici della Reggia di Caserta".

