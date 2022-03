Droga. 19 enne arrestato dopo inseguimento dai Cc

(ANSA) - NAPOLI, 18 MAR - Uno spacciatore di droga è stato arrestato dai Carabinieri a Sorrento (Napoli ) dopo un inseguimento nel quale ha investito uno dei militari, Nicolo' Astarita, di 19 anni, è stato fermato ad un posto di blocco dei Carabinieri in via Santa Lucia.

Il giovane, alla guida di un ciclomotore "Honda SH", non si è fermato all' alt ed i militari gli hanno sbarrato il passo, Il 19 enne ha investito uno di essi con il suo ciclomotore "Honda SH" ed è fuggito, ma è stato bloccato poco dopo. In tasca aveva circa 100 grammi di hashish .

Nella sua abitazione i militari hanno trovato materiale per il confezionamento delle dosi.

Il giovane è stato messo agli arresti domiciiari. (ANSA).