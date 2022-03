Pnrr:Landini, denunciare possibili infiltrazioni criminalità

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAR - Bisogna aver consapevolezza del pericolo che i fondi del PNRR possano suscitare gli appetiti delle organizzazioni criminali. Ne è convinto Maurizio Landini che, a margine del dialogo con don Luigi Ciotti in vista del 21 marzo, giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, ha ribadito la necessità di denunciare le possibili infiltrazioni.

"C'è bisogno - secondo il leader della Cgil - di fare investimenti per mettere nelle condizioni anche i Comuni e i territori di poter progettare, di poter utilizzare quei soldi.

Su questo c'è un ritardo. Poi credo che serva una battaglia trasparente, esplicita che vada in questa direzione. Combattere la logica degli appalti al massimo ribasso, della liberalizzazione degli appalti va proprio in questa direzione".

"La condizione per evitare che la malavita organizzata possa impossessarsi di queste risorse - ha concluso Landini - passa attraverso una trasparenza delle operazioni che si fanno.

Occorre fare sistema, lavorare assieme costruendo anche sul territorio delle cabine di regia, come noi abbiamo chiesto, in modo che i Comuni, le Regioni coinvolgano le parti sociali e sia trasparente un processo di investimento e di utilizzo di queste risorse". (ANSA).