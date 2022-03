Ucraina:Grimaldi (Alis),forte solidarietà da mondo trasporto

(ANSA) - VERONA, 16 MAR - "Non ci può essere sostenibilità economica ed ambientale se non c'è sostenibilità sociale. Per questo, esprimendo la solidarietà di Alis, e delle sue 1.800 aziende associate, al popolo ucraino, voglio ringraziare tutti i soci che hanno mandato i propri camion da tutta Italia a supporto di opere umanitarie nel paese in guerra". Lo ha detto il presidente di Alis Guido Grimaldi, nel discorso inaugurale di Letexpo, il salone del trasporto e della logistica sostenibile in corso da oggi a sabato alla fiera di Verona.

La rassegna presenta anche un intero padiglione, "Alis per il sociale", dedicato agli enti benefici e ai progetti di inclusione, che oggi, tra gli altri, vedrà un incontro con alcuni atleti olimpici e paralimpici azzurri. (ANSA).