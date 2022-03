Giocano in aula con pistole-giocattolo, sequestrate dai CC

(ANSA) - NAPOLI, 16 MAR - Alcune alunne stavano giocando in aula con due pistole giocattolo prive del tappo rosso. Una insegnante ha notato la scena, si è spaventata ed ha allertato la preside. I carabinieri sono intervenuti sul posto ed hanno sequestrato le due armi repliche. E' avvenuto in una scuola superiore del quartiere napoletano di Soccavo.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno accertato che si tratta di due 'repliche' di una Beretta 92: erano senza tappo rosso e piombatura interna.

Secondo quanto ricostruito, le pistole erano state portate per gioco in aula da uno degli alunni della classe. I suoi compagni, incuriositi, hanno iniziato a passarsele, tra selfie e video per i social.

Sono state sequestrate. Accertamenti in corso per chiarire l'origine delle armi. (ANSA).