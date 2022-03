Reggia Caserta: festa del Papà dedicata a Vanvitelli padre

(ANSA) - CASERTA, 15 MAR - La Reggia di Caserta dedica la Festa del papà a Vanvitelli padre. Sabato 19 marzo, in occasione della ricorrenza, il Museo accoglierà i visitatori nella Sala di Alessandro, lungo il percorso degli Appartamenti Reali (dalle 9 alle 13), con un focus di approfondimento sulla figura del grande architetto della Reggia, questa volta, però, nella sua veste di padre. Vanvitelli era un papà amorevole: il suo primogenito seguì le sue orme, diventando anch'egli architetto e protagonista della storia del Regno dei Borbone. Carlo Vanvitelli, infatti, portò a compimento, dopo la morte di Luigi, i disegni paterni a Caserta. Nel corso dell'iniziativa saranno svelati ai visitatori anche alcuni dettagli della vita privata e familiare del grande architetto. Un'occasione per i Papà per festeggiare in modo speciale la giornata a loro dedicata con una visita - inclusa nel costo ordinario del biglietto - alla Reggia di Caserta. (ANSA).