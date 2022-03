Per 30 giorni banda ragazzi lancia uova e pietre contro casa

(ANSA) - NAPOLI, 15 MAR - Pietre e uova lanciate contro la loro casa, per trenta giorni, di notte e di giorno. E' quanto ha subìto una coppia di Arpino di Casoria (Napoli) vittima di una banda di sette giovani: il più piccolo 13 anni, il più grande 19.

La coppia è stata tormentata per un mese, non si sa il motivo di tale accanimento. Quello che è certo è che la banda non gli ha dato tregua. I ragazzi gli hanno anche danneggiato una finestra, colpendo in pieno il vetro di uno degli infissi. Per tutto questo non hanno avuto altra scelta che denunciare quanto avveniva ai Carabinieri. Grazie agli accertamenti svolti, all'analisi delle telecamere presenti in zona, i militari hanno identificato e denunciato 6 minorenni e 1 maggiorenne. Dovranno rispondere di danneggiamento e violenza privata. (ANSA).