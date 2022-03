Napoli Città Libro Off: in calendario Avati, Gospodinov, Rua

(ANSA) - NAPOLI, 15 MAR - L'Associazione Liber@Arte da' vita a NapoliCittàLibro OFF, kermesse permanente, un itinerario culturale che propone presentazioni di libri in programma tutto l'anno con ospiti italiani ed esteri in diversi luoghi della città. La kermesse, che ha il patrocinio della Camera di Commercio, e che proporrà eventi in presenza e in live streaming sulla pagina Facebook di Napoli CittàLibro, comincerà sabato prossimo 19 marzo (ore 11:30) nel Teatro Diana dove Martin Rua presenterà il suo ultimo romanzo "Alma che visse in fondo al mare" (Polidoro). Con l'autore, dialogheranno Federica Flocco, Lorenzo Marone e Alessandro Polidoro. Reading dell'attore Andrea Fiorillo.

Venerdì 25 marzo (ore 18:30), in occasione di Dantedì, giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, Pupi Avati presentera in live streaming il suo ultimo libro "L'Alta fantasia" (Solferino) con Vincenza Alfano, Maria Cristina Donnarumma e Alessandro Polidoro. Martedì 29 marzo (17:00), nel Salone delle Grida, della Camera di Commercio, si terrà la presentazione della collana "Schegge di conoscenza", realizzata con la direzione scientifica del professore Guido Trombetti e composta dai quattro libri: "Il diabete si vince a tavola", a cura di Gabriele Riccardi, con la collaborazione delle nutrizioniste Marilena Vitale e Angela Giacco e la supervisione gastronomica degli chef Gabrielle e Raffaele Cardillo; "Suggestioni Matematiche della Divina Commedia" di Guido Trombetti e Giuseppe Zollo; "Dimmi che cuore hai e ti dirò chi sei" di Maria Angela Losi; "Non siamo soli nell'universo e comunque non lo saremo mai" di Maria Aponte.

Venerdì 1 aprile (ore 18:00), alla Libreria IoCiSto, lo scrittore e poeta bulgaro Georgi Gospodinov presenterà "Cronorifugio" (Voland) con Francesca G. Marone. Lunedì 11 aprile (ore 18:00), in live streaming Marilù Oliva presenterà "L'Eneide di Didone" (Solferino) con Vincenza Alfano, Francesca G. Marone e Alessandro Polidoro sulle pagine facebook di NapoliCittàLibro e Libreria IoCiSto. Giovedì 14 aprile (ore 18:00), al The Spark Creative Hub, Alfredo Palomba presenterà "Quando le belve arriveranno" (Wojtek) con Gennaro Marco Duello e Alessandro Polidoro. (ANSA).