Ucraina: Minicozzi, sos da filiera cereali italiana

(ANSA) - BENEVENTO, 14 MAR - "La guerra sta portando al tracollo le filiere agricole di qualità che, con tanta, difficoltà si sono affermate negli ultimi anni. La politica deve trovare soluzioni che nel breve periodo riducano la pressione del caro prezzi sulle aziende agricole che in pochi mesi hanno visto aumentare i concimi fino ad oltre il 130% e il gasolio di circa il 100%. Nel lungo periodo bisognerà pensare a come rimettere nel circuito produttivo tutte quelle superfici che la politica dell'UE consente di non coltivare e che in queste ultime settimane sembrano non avere più ragione di esistere alla luce della crisi alimentare che si sta paventando in diversi paesi europei".

E' l'sos dell'azienda Agrisemi Minicozzi, simbolo dell'alluvione del 2015 che colpì duramente l'area industriale della città di Benevento, che da sempre collabora con la Barilla S.p.A.

fornendo grano duro e grano tenero con determinati standard qualitativi.

"La crisi - aggiunge l'amministratore dell'azienda, Antonio Minicozzi - non sembra avere una rapida soluzione e ha evidenziato che in Italia esiste un falso mito, quello del cibo '100% italiano'. Con questa crisi il nostro Paese si è scoperto autosufficiente per alcune produzioni alla base della nostra dieta quali: cereali (grano tenero, grano duro, orzo e mais), legumi (cece e lenticchia), latte e carne bovina, solo per citare le filiere di maggiore importanza. Tra le tante filiere messe in crisi dalla guerra e dal caro prezzi una di quelle che sta pagando maggiormente gli effetti della situazione sopra descritta è sicuramente quella dei cereali con gravi ripercussioni nel settore della trasformazione (molini, mangimifici, panifici, e pastifici) che nelle ultime settimane ha visto azzerarsi le importazioni in Italia di cereali (mais e grano tenero in primis). Infatti, il blocco delle esportazioni dall'Ucraina, da cui dipendiamo fortemente per l'approvvigionamento di frumento tenero e mais, potrebbe nelle prossime settimane portare alla chiusura degli impianti di trasformazione, non garantendo più la produzione di semole, farine o mangimi ad uso zootecnico". (ANSA).