Tutto pronto a museo di Pietrarsa per concerto di primavera

(ANSA) - NAPOLI, 14 MAR - Un vento fatto di musica, arte e cultura soffierà tra le antiche locomotive del Museo Ferroviario di Pietrarsa la sera di sabato prossimo.

Le note di temi da film e brani originali per pianoforte, armonie di musiche eseguite con nobili strumenti come viola, violino, violoncello e flauto, cori polifonici, versi e brani recitati e, non ultima, una mostra di opere d'arte saranno proposti con "Zephyros- Il soffio dell'anima", evento organizzato dalla Fondazione Fs Italiane per salutare l'arrivo della primavera.

Senza dimenticare l'opportunità di poter visitare le bellezze esposte nei padiglioni del Museo o di gustare eccellenze gastronomiche del territorio comodamente seduti nello splendido Caffè Bayard o passeggiando negli ampi viali fioriti affacciati sul mare.

Gli ultimi biglietti ancora disponibili sono acquistabili sul sito www.azzurroservice.net o direttamente presso il botteghino all'ingresso del Museo. (ANSA).