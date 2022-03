Nel Napoletano ferito ad una gamba durante tentata rapina

(ANSA) - NAPOLI, 14 MAR - Ferito ad una gamba in seguito ad un tentativo di rapina. Sarebbe successo questo, secondo una prima ricostruzione, ieri sera ad Arzano (Napoli).

Un uomo, 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, stava percorrendo corso D'Amato a bordo della sua auto quando è stato avvicinato da ignoti che in un tentativo di rapina hanno esploso alcuni colpi d'arma da fuoco. I carabinieri della compagnia di Casoria hanno rinvenuto e sequestrato 5 bossoli calibro 7,65 sul manto stradale. Indagini sono in corso per chiarire l'esatta dinamica. (ANSA).