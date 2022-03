Napoli:mostra su storia malattie infettive,da vaiolo a covid

(ANSA) - NAPOLI, 14 MAR - Le più importanti malattie infettive e i rimedi più efficaci per affrontarle ma anche, la pratica vaccinica attraverso i secoli fino al covid, con un focus sul vaiolo e sulla scoperta della penicillina ad opera del napoletano Vincenzo Tiberio, precursore di Fleming. E' l'itinerario della mostra 'Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi', inaugurata oggi nell'ex Ospedale della Pace in via dei Tribunali a Napoli, a cura del Museo delle Arti Sanitarie e Storia della Medicina di Napoli.

"Una bellissima mostra - ha commentato il governatore della Campania Vincenzo De Luca - che è ricca di tanti significati. Ha due filoni, il dolore umano e la scienza. Mi auguro che vengano tanti ragazzi che potranno vedere quanto dolore sia nella storia dell'umanità, con una malattia che nove volte su dieci ha inciso su povertà e disagio sociale e poi è stata legata a invasioni e guerre, ma ha sempre mostrato legami tra malattia e marginalità sociali nelle epidemie avute a Napoli fino ad anni '70. Si potrà seguire così il filo di questa mostra che ha momenti di storia e documentazione fotografica molto bella". All'inaugurazione anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che ha sottolineato come il Comune "abbia vouto questa mostra - ha detto - perché lavorare per la prevenzione sanitaria è molto importahte per la cultura ma anche per l'educazione. E infatti porteremo molte scuole di Napoli a visitarla per la formazione scientifica dei giovani oltre che culturale. E' stata realizzata poi nella sede delll'Ospedale della Pace che ha un valore importantissimo per Napoli".

"La mostra - spiega Gennaro Rispoli, direttore del Museo di Arti Sanitarie - ha carattere scientifico e divulgativo, vuole chiamare a raccolta le scuole della Campania per fornire una panoramica sulle più note malattie infettive della storia e sulle pratiche vacciniche che sono state in grado di contrastarle e debellarle, puntualizzando che Napoli fu uno dei centri di maggiore interesse nel campo scientifico" (ANSA).