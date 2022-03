Covid: Lupini (Cri), indispensabili prevenzione e vaccini

(ANSA) - NAPOLI, 14 MAR - Questa mostra nasce dalla consapevolezza che "nel tempo poco è cambiato dal punto di vista delle grandi epidemia se non dal punto di vista di come affrontarle". Lo ha detto il generale Gabriele Lupini, ispettore del Corpo militare volontario della Croce Rossa che oggi a Napoli ha preso parte all'inaugurazione della mostra "Pianete pandemia. Storie virali di contagi e rimedi", che è stata allestita nell'ex ospedale della Pace, a Napoli. Una mostra che è stata allestita anche grazie alla collaborazione del Corpo militare della Cri.

Nel corso dei secoli, ha sottolineato il generale Lupini, è emerso che c'è un sempre un elemento fondamentale da rispettare per evitare il contagio ovvero "la prevenzione, il distanziamento sociale e le vaccinazioni".

Visitare la mostra, a detto di Lupini, può risultare importante perché si vede con chiarezza come sia stato fatto nel corso dei secoli.

Il Corpo militare della Cri, ausiliario della Forze armate, che ha una storia più che centenaria, anche in questa pandemia è stato in prima linea, Gli uomini della Cri hanno collaborato anche nella fase delle vaccinazioni alla popolazione ed hanno supportato chi era in una situazione di bisogno. (ANSA).