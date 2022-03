Consiglio metropolitano Napoli, ecco i risultati

(ANSA) - NAPOLI, 14 MAR - Le liste "Progressisti e Riformisti per Napoli metropolitana" e "Napoli metropolitana", riferibili alla coalizione di centrosinistra che sostiene il sindaco Gaetano Manfredi al Comune di Napoli, vincono le elezioni per il Consiglio metropolitano, ottenendo sette consiglieri ciascuna. A seguire tre consiglieri per la lista "Territori in Movimento" del Movimento 5 Stelle, in campo senza nome e simbolo tradizionali. A seguire due seggi per Forza Italia, primo partito nel centrodestra, e uno ciascuno per le liste Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni, Grande Napoli, Progresso e Legalità con Catello Maresca, Lega - Con Salvini e I Territori in Azione.

Al voto hanno partecipato 1.446 aventi diritto su 1.493, pari al 96,85%.

In serata l'Ufficio Elettorale ha comunicato i risultati ufficiali, consentendo al sindaco metropolitano, Gaetano Manfredi, di procedere alla proclamazione. Dionigi Gaudioso, Ilaria Abagnale, Antonio Caiazzo, Sergio Colella, Felice Sorrentino, Giuseppe Sommese e Rosario Andreozzi sono stati eletti per la lista Napoli Metropolitana, mentre per la lista Progressisti e Riformisti entrano in Consiglio Giuseppe Cirillo, Carmine Lo Sapio, Antonio Sabino, Giuseppe Bencivenga, Marco Del Prete, Luciano Borrelli e Giuseppe Tito. I tre che siederanno a Santa Maria la Nova tra le fila della lista Territori in Movimento sono Salvatore Cioffi, Salvatore Flocco e Salvatore Pezzella, mentre Forza Italia sarà rappresentata da Massimo Pelliccia e Salvatore Guangi. Il consigliere di Fratelli d'Italia è Giuseppe Nocerino, quello di Grande Napoli è Luigi Grimaldi, mentre Vincenzo Cirillo è stato eletto con Progresso e Legalità, Domenico Esposito Alaia con la Lega e Domenico Marrazzo con I Territori in Azione. (ANSA).