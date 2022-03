Caro carburante: blocchi parziali su A1, protesta rientrata

(ANSA) - CASERTA, 14 MAR - Circolazione regolare stamani sulla autostrade e strade campane dopo che ieri sera alcune decine di camion aderenti all'associazione Trasporto Unito hanno effettuato vari blocchi sui tratti casertani delle autostrade A1 nei pressi di Caserta Sud e Santa Maria Capua Vetere e A30 all'altezza di Nola; qualche camion hanno effettuato blocchi anche su arterie statali, come la 372 Telesina.

Si è trattato comunque di blocchi parziali, con gli autotrasportatori che hanno lasciato libera una corsia; la protesta è poi rientrata con la mediazione della Polizia Stradale. Gli autotrasportatori aderenti a questa sigla già sabato hanno iniziato a protestare tenendo fermi i camion nei depositi ma la stragrande maggioranza dei camionisti aderenti alle nove sigle riunite in Unatras non stanno protestando in attesa dell'incontro di domani con il Ministero dei Trasporti.

