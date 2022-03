Ucraina:3.000 km a bordo tir per portare beni a orfanotrofio

(ANSA) - SALA CONSILINA, 13 MAR - Percorrerà circa tremila chilometri a bordo del proprio tir in compagnia di un autista per consegnare ad un orfanotrofio ucraino medicinali, alimenti, abiti e giocattoli. Michele Arleo partirà domani pomeriggio, lunedì 14, dopo che avrà riempito il proprio tir grazie alla solidarietà di alcuni dipendenti di aziende del Vallo di Diano, in provincia di Salerno, e del Potentino. Dopo circa tre giorni di viaggio, Arleo giungerà in Moldavia attraverso un corridoio umanitario organizzato da una ONG che si occuperà di consegnare il carico ad un orfanatrofio in cui sono ospitati circa 200 bambini, struttura ubicata in Ucraina a 50 km di distanza dal confine moldavo. "Da una decina di giorni é scattata la macchina organizzativa nel mio territorio con l'aiuto delle parrocchie locali - dichiara Arleo all'ANSA - riuscendo a riempire il mio tir. Dal Vallo di Diano hanno, poi, raccolto altro materiale. Non sono riuscito, purtroppo, a caricare tutto ciò che è stato donato". Michele Arleo è un giovane imprenditore di Sant'Arcangelo, in provincia di Potenza, titolare di una ditta di trasporto merci.

La sua iniziativa è stata subito accolta positivamente tanto da riuscire a creare un ponte di solidarietà tra il Vallo di Diano ed il Potentino coinvolgendo anche diversi Comuni, parrocchie, ed associazioni di volontariato e sportive. "Appena rientrerò in Italia- continua Arleo - organizzerò subito un altro viaggio.

Ho tanta tristezza nel mio cuore per questi bimbi che vivono momenti tragici essendo esposti a fame, freddo e violenze".

(ANSA).