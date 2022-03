Scaricano rifiuti in terreno usato come discarica abusiva

(ANSA) - NAPOLI, 13 MAR - Scaricano rifiuti in un terreno utilizzato da un 51enne come discarica abusiva. Tre le persone denunciate dai Carabinieri della stazione di Pozzuoli che hanno sequestrato in via dell'Indipendenza un'area di circa 100 mq perché utilizzata per lo stoccaggio abusivo dei rifiuti.

Dopo un lungo appostamento i militari hanno scoperto che il titolare del terreno, un 51enne di Pozzuoli, consentiva ad alcuni autotrasportatori di scaricare rifiuti senza aver alcuna autorizzazione.

Poco prima due persone a bordo di un furgone avevano abbandonato nel piazzale due metri cubi circa di materiali ferrosi e plastiche.

E' di tre, dunque, il conto dei denunciati. Sequestrati il furgone e l'intero fondo. (ANSA).