Controlli in zone collinari Napoli, un arresto e 8 denunce

(ANSA) - NAPOLI, 13 MAR - Una persona è stata arrestata ed otto denunciate durante i controlli a tappeto nei quartieri collinari di Napoli in un servizio ad "alto impatto" dei Carabinieri della compagnia Vomero eseguiti a Chiaiano, San Carlo Arena e Vomero. 73 le persone identificate, 32 i veicoli setacciati.

Un 41enne di Via Manzoni è stato arrestato per evasione.

Nonostante fosse ai domiciliari ha lasciato la sua abitazione ed è stato trovato in strada.

8 le persone denunciate, 4 di questi sono parcheggiatori abusivi.

Un 58enne del Rione Alto dovrà rispondere di abusivismo edilizio perché ha creato un varco di accesso al suo fondo tagliando la muratura di confine della strada pubblica, senza permesso o licenza edilizia. Nel terreno, ampio circa 2500 metri quadrati e sottoposto a vincolo paesaggistico, stava ristrutturando abusivamente alcuni locali per un totale di 180 metri quadrati.

E' stato tutto sequestrato.

I controlli effettuati in un'autorimessa del Vomero sono costati al titolare una denuncia: 2 i lavoratori in nero e tra i familiari di uno dei due anche un percettore di reddito di cittadinanza. Le sanzioni complessivamente notificate superano i 30mila euro. Anche armi nel 'bilancio'. Un 17enne e un 19enne sono stati sorpresi rispettivamente con un coltello a serramanico e un tirapugni di metallo. 7 le persone segnalate alla Prefettura per possesso di droga per uso personale. (ANSA).