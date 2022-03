Armati su moto con targa coperta da mascherina

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - L'obbligo di mascherina all'aperto usato per occultare la targa della moto mentre girano armati tra i giovani della movida. È quanto accaduto a Pomigliano d'Arco (Napoli), dove nella tarda serata di ieri gli uomini della polizia locale, al comando del maggiore Luigi Maiello, hanno fermato due persone a bordo di una moto Honda sh, mentre girovagavano tra i giovanissimi della movida del sabato sera, e hanno scoperto che uno dei due girava armato di un revolver scarico. A finire in manette, per porto abusivo di arma da fuoco, è stato un diciannovenne di Acerra, che nel corso dei controlli è stato trovato in possesso della pistola, calibro 22, risultata poi di proprietà di un 83enne del Frusinate.

I due, che giravano in moto senza casco e con la targa coperta da una mascherina chirurgica, erano stati notati dagli agenti e bloccati durante i controlli della movida: gli operatori della polizia locale hanno poi provveduto alla perquisizione personale allarmati dal continuo movimento del giovane che portava le mani alla schiena, dove aveva nascosto la pistola. Il giovane è stato arrestato, per lui disposti gli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo. Denuncia in stato di libertà, invece, per il conducente della moto, posta sotto sequestro. (ANSA).