Sassuolo frena, è 2-2 con la Salernitana

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - La Salernitana non riesce ad infrangere il tabù Arechi, e così il Sassuolo allunga la sua striscia di risultati positivi. Il 2-2 serve sicuramente più ai neroverdi che, tuttavia, tornano a casa con qualche rimpianto per un risultato che sarebbe potuto essere più tondo. Padroni di casa subito avanti all' 8' con Bonazzoli, al 20' il pari dei neroverdi con il solito Scamacca: alla mezzora il Sassuolo si porta in vantaggio con Traoré. Al 13' della ripresa arriva l'espulsione di Raspadori per doppia ammonizione: emiliani in dieci provano a resistere e sprecano anche qualche occasione. Al 36' il gol di Djuric che fissa sul 2-2 il risultato. Un punto che serve poco però alla Salernitana fanalino di coda. (ANSA).