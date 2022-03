Musica: Tilt, nuovo singolo di Mecna e Coco con Sangiovanni

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Mecna e CoCo tornano con un singolo inedito, un nuovo capitolo del viaggio iniziato con "Bromance", arricchito da una collaborazione d'eccezione, quella con Sangiovanni. Dopo aver convinto pubblico e critica con "Bromance", il loro attesissimo album collaborativo - "La più bella", secondo singolo estratto, è certificato disco di platino Fimi - e con alle porte un tour che ha già registrato diversi sold out, Mecna & CoCo tornano con nuova musica.

Se in "Bromance" i due artisti avevano deciso di dar spazio esclusivamente alle loro voci, "Tilt" si arricchisce con quella di Sangiovanni, stella del nuovo pop italiano. "Tilt" è una dichiarazione d'amore sincera, dal groove coinvolgente. È il racconto di chi, impacciato, cerca di spiegare le proprie emozioni, ma alla fine non riesce a far altro che, per l'appunto, andare in "Tilt".

Le voci di Mecna, CoCo e Sangiovanni si sovrappongono a più riprese, incalzati dalla produzione firmata da 2p e lvnar.

"Tilt", "Bromance" e i più grandi successi di Mecna & CoCo saranno protagonisti della scaletta di "Bromance Tour". Questo il calendario delle date aggiornato: 29/5 Napoli - Palapartenope; 10/6 Padova - Parco della Musica; 11/6 Bologna Arena Puccini; 12/6 Milano Carroponte; 16/6 Roma Rock in Roma; 16/7 Bitonto (Ba) Luce Festival.