Commise violenza sessuale a Nizza nel 2001, preso tunisino

(ANSA) - CASERTA, 12 MAR - Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato a Casal di Principe, nel Casertano, un 40enne tunisino destinatario di un mandato di arresto europeo emesso nel 2013 dal Procuratore Generale della Repubblica di Nizza, visto che l'uomo doveva espiare una pena di anni 15 di reclusione per il reato di violenza sessuale.

In particolare sono stati gli investigatori della Digos della Questura di Caserta ad individuare il tunisino, condannato per una violenza commessa nella notte del 26 marzo 2001 a Nizza nei confronti di una donna di 33 anni. Il 40enne è stato notato e in parte riconosciuto da poliziotti, che lo hanno portato in questura dove è avvenuta l'identificazione grazie al test del DNA eseguito sul corpo della vittima. Il tunisino è stato quindi condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere. (ANSA).