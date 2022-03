Ucraina: Napoli;Mostra Oltremare anche hub per raccolta beni

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAR - Alcuni spazi della Mostra d'Oltremare saranno utilizzati come hub per la raccolta di beni da inviare in Ucraina. ''La comunità ucraina napoletana e il sistema consolare - ha spiegato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi - hanno chiesto il nostro contributo per avere un appoggio soprattutto per la spedizione di farmaci e materiale sanitario che sono le cose più importanti. Ci siamo messi a lavoro e in 24 ore abbiamo trovato degli spazi all'interno della Mostra''. E da oggi alla Mostra è allestito anche un hub per la vaccinazione dei profughi. Padiglioni che invece non saranno impiegati per l'accoglienza degli ucraini.

''La Mostra non può essere luogo di ospitalità - ha ribadito Manfredi - non possiamo fare degli accampamenti. E' chiaro che nel momento in cui ci saranno altre necessità noi daremo una risposta concreta in spirito di cooperazione, ma la Mostra è un luogo espositivo, ci sono contratti firmati e attività che non possono essere pregiudicate''. Il sindaco ha sottolineato la necessità ''di contemperare la doverosa e necessaria accoglienza con le attività produttive e turistiche della città''. Da qui l'invito rivolto a tutte le parti coinvolte nel sistema dell'accoglienza ''a lavorare, a cooperare per fare le cose che servono e per dare risposte concrete. Questa è la stagione dei fatti e non delle parole e sono molto fiducioso che a partire dall'impegno del Governo centrale si riesca a dare una risposta ai problemi che ci sono'' (ANSA).