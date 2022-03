Ucraina: a Napoli apre un centro sanitario per i profughi

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAR - Primi due autobus arrivati e oltre cento persone, di cui molte accompagnate da parenti che vivono a Napoli. E' stato inaugurato così il centro sanitario dell'Asl Napoli 1 per i profughi ucraini alla Mostra d'Oltremare, dove sono risultati positivi già stamattina alcuni di loro nel centro in cui medici e infermieri operano sul covid ma anche sull'organizzazione di assistenza a chi viene dall'Ucraina con altre malattie.

La struttura è stata divisa: da una parte vaccinazioni per cittadini italiani, ormai ridottissimi nel numero, e dall'altra per gli ucraini che si sottopongono al tampone e poi se vogliono alla dose di Pfizer o Moderna. In più gli ucraini prendono la loro tessera Stp (codice straniero temporaneamente presente) per l'assistenza medica nelle Asl sul territorio della Campania.

