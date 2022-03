Tre lavoratori in nero in un cantiere pubblico ad Ischia

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAR - Tre lavoratori in nero e quattro persone denunciate ad Ischia dai carabinieri per molteplici irregolarità rilevate in un cantiere attivo per il rifacimento dei marciapiedi in via Antonio Sogliuzzo.

I militi della locale stazione, insieme a quelli del Nucleo Ispettorato del lavoro di Napoli e della Stazione forestale di Casamicciola Terme hanno ispezionato il cantiere denunciando il titolare della ditta subappaltatrice per non aver redatto il piano di sicurezza, mentre per la ditta appaltatrice, diretta da un 20enne di Massa di Somma, è arrivata la denuncia per omessa vigilanza sull'esecuzione dei lavori. Contestato l'omesso controllo sulle norme in materia di lavoro e sicurezza alla responsabile della sicurezza del cantiere per Per il titolare di una seconda ditta appaltatrice, oltre alla denuncia per non aver redatto il piano di sicurezza, per omessa formazione del personale e omessa visita medica del personale.

Di quest'ultima società 3 lavoratori impiegati erano in nero con una sanzione comminata che supera i 10mila euro; sequestrata anche l'area di cantiere, di oltre 150 metri quadrati.

Sulla vicenda il sindaco ischitano Enzo Ferrandino ha dichiarato all'ANSA:"Nei giorni scorsi avevamo già effettuato dei controlli ed elevato delle sanzioni. Stamattina darò mandato agli uffici tecnici e legali del Comune di attivare tutte le procedure per tutelare l'immagine e gli interessi dell'ente". (ANSA).