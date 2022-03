Napoli: Insigne si allena a parte, Mertens ok dal 1'

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAR - Lavoro a parte per Lorenzo Insigne nell'allenamento di oggi del Napoli in vista della sfida di domenica a Verona. Il capitano azzuro era oggi un po' carico e così ha svolto lavoro personalizzato in campo, per evitare altri sovraccarichi di fatica e riprendersi al meglio. Insigne potrebbe quindi partire dalla panchina a Verona, lasciando la sua fascia sinistra dal 1' a Mertens, pronto a tornare titolare a provare a far ripartire l'attacco azzurro dalla sua storia da 144 gol con la maglia del Napoli. Il tecnico Spalletti ha osservato, insieme allo staff medico, anche Fabian Ruiz che lotta con la pubalgia e potrebbe lasciare posto dal 1' ad Anguissa domenica.

Il tecnico azzurro ha ritrovato invece in gruppo Tuanzebe, che ha recuperato dall'infortunio, mentre Malcuit ha svolto lavoro in palestra e Juan Jesus ha effettuato terapie per un risentimento alla coscia. (ANSA).