Mercato auto, negativo primo bimestre in Campania

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAR - E' cominciato male l'anno per il mercato dell'auto in Campania. Il primo bimestre si è, infatti, chiuso con una flessione a due cifre sia nel comparto del nuovo, che dell'usato. Ed anche per le radiazioni la contrazione è stata particolarmente rilevante.

Secondo gli ultimi dati di "Auto-Trend", il bollettino statistico dell'ACI, dall'inizio dell'anno in Campania sono state iscritte al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dell'ACI 9.172 nuove vetture: il 24,9% in meno rispetto al primo bimestre dello scorso anno. Delle cinque province campane, Napoli è quella che ha registrato l'andamento peggiore con una riduzione del 30,4% per un totale di 4.008 prime iscrizioni.

Salerno, con una riduzione del 17,2% (2.228 nuove immatricolazioni) è invece la provincia in cui si è osservato il minor decremento.

Negativo è pure l'andamento del mercato dell'usato. Nella nostra regione, i trasferimenti di proprietà, al netto delle minivolture (cioè i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), nei primi due mesi dell'anno, sono stati 41.928, in flessione del 13,5% rispetto all'analogo periodo del 2021. Anche in questo caso, la contrazione è stata rilevata in tutte le province campane, quella maggiore a Napoli (-16,4% per un totale di 20.661 trasferimenti di proprietà), la minore, invece, a Salerno (-9,6%; 8,543 cambi di intestazione). (ANSA).