M5S: Borré, bagno di democrazia? Doccia fredda per Conte

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAR - "Conte si aspettava un bagno di democrazia e ha ricevuto la doccia fredda da parte della realtà, avendo votato meno di un quinto degli iscritti". Lo afferma, in una nota, l'avvocato Lorenzo Borré, il legale che ha presentato il ricorso contro lo statuto M5s a nome di alcuni iscritti 5stelle.

"Quella che molti commentatori politici hanno ritenuto una sfida al Tribunale di Napoli - sottolinea l'avvocato - evidentemente non è piaciuta alla stragrande maggioranza degli associati, i quali probabilmente non credono che la democrazia si affermi con petizioni antidemocratiche, quali quelle che riservano ad uno solo di loro la possibilità di guidare il partito". "L'aver definito cavilli - conclude Borré - questioni attinenti principi di rilevanza costituzionale segna un cambio di paradigma indigesto ai più. L'11 le modifiche saranno sicuramente approvate, ma considerati i vizi che le minano e ne predicono l'annullamento, mi domando: che senso ha tutto questo?" (ANSA).