Grossa macchia diesel in Porto del Granatello a Portici

(ANSA) - PORTICI (NAPOLI), 11 MAR - Una grossa macchia di diesel, proveniente dal mare aperto, è stata rilevata nel Porto del Granatello a Portici (Napoli). Immediato l'intervento della Capitaneria di Porto locale con a capo il comandante Pasquale Ciotta. In loco è subito intervenuto anche l'assessore comunale all'Ambiente Maurizio Minichino il quale ha attivato il gruppo di associazioni del flag litorale Miglio d'Oro esperti in Marine litter che sotto la direzione del direttore Luca Tortora e con l'intervento del presidente di Hippocampo Ciro Borrelli hanno provveduto a recuperare il materiale con i banner oleoassorbitori in dotazione, oltre a monitorare l'area con il drone termico. Al momento sono in corso le operazioni di recupero che proseguiranno anche nella giornata di domani, con il supporto della Capitaneria di Napoli, con ulteriori mezzi e personale. (ANSA)