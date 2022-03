Droga: pusher e due vedette arrestati da CC a Scampia

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAR - Due vedette e un pusher sono stati arrestati dai carabinieri nel quartiere napoletano di Scampia nell'ambito di un'operazione di controllo finalizzata al contrasto dello spaccio di droga. Giunti al loto T/A i carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Stella hanno notato un via vai di auto e pedoni. Appostati a distanza, i militari hanno accertato che le sentinelle fossero in coppia, attente ad assicurarsi che le forze dell'ordine non arrivassero all'improvviso.

Il terzo, invece, recuperava da una cavità di un muro le dosi richieste dai clienti, le consegnava e intascava il denaro.

Nonostante la doppia guardia i carabinieri hanno raggiunto il terzetto, bloccando tutti prima che potessero fuggire.

In manette un54enne del posto, addetto alla vendita dello stupefacente e un 28enne ed un 26enne incensurato di origini singalesi.

Nelle tasche del 54enne 3 dosi di crack e 297 euro. Nel nascondiglio 19 dosi di cocaina, 4 di crack, 16 di kobret e 47 di eroina. Gli arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari.

(ANSA).