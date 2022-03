Turismo: Artecard, Dantedì a Napoli, al MANN e Palazzo Reale

(ANSA) - NAPOLI, 10 MAR - In vacanza a Napoli nel segno del Dantedì: sono due le mostre, al Museo Archeologico nazionale e a Palazzo Reale, dedicate al padre della lingua italiana che verrà celebrato venerdì 25 marzo, terza Giornata nazionale: Scabec, società della Regione Campania lancia per l'occasione una versione speciale di campania>artecard, la Dantedì Artecard in vendita da domani fino al 25 aprile. I titolari del pass 'versione limitata' potranno infatti ammirare le due mostre 'Dante a Palazzo Reale'e "Divina Archeologia. Mitologia e storia della Commedia di Dante nelle collezioni del MANN" e in aggiunta visitare i principali musei di Napoli e della Campania e viaggiare a bordo del trasporto pubblico cittadino grazie alla partnership con UnicoCampania.

La card è acquistabile online su campaniartecard.it: La versione 'tre giorni' costa 21 euro per gli over 25 e di 12 euro per i giovani dai 18 ai 24, quella annuale 20 euro per gli over 25 e 10 per i giovani. La card propone anche eventi, visite alle due mostre (aperte dallo scorso dicembre per Dante 700). A Palazzo Reale l'allestimento incentrato su tre dipinti di Tommaso De Vivo è nel nuovo spazio espositivo della "Galleria del Genovese", con proiezioni multimediali.

Al MANN, (dove su una volta c' è il ritratto di Dante di Paolo Vetri), in dono il catalogo della mostra Divina Archeologia ( esposizione realizzata con il contributo della Regione Campania). Sono on line i Divina Archeologia Podcast, firmati da Archeostorie e NW Factory Media. (ANSA).