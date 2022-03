Sei rapine ai negozi in pochi mesi, due arresti a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 10 MAR - Sei rapine in appena pochi mesi. E tutte con l'uso delle armi ai danni di sei esercizi commerciali del quartiere napoletano di Fuortigrotta. Colpi che avrebbero fruttato un bottino di 13600 euro. Per questi fatti, avvenuti tra i mesi di luglio ed ottobre del 2020, i carabinieri di Fuorigrotta hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli nei confronti di un 24enne e di un 23enne, entrambi napoletani.

I due indagati sono indiziati del reato di rapina aggravata in concorso. (ANSA).