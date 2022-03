Rinasce area ex Whirlpool Caserta, con batterie litio

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Rinascerà, grazie a fondi europei, l'area ex Whirlpool di Teverola in provincia di Caserta. Il piano di investimento coinvolgerà 675 persone, in parte ex dipendenti Whirlpool, e porterà alla creazione di un polo delle batterie al litio. Destinataria degli aiuti è la Fib - del gruppo Seri Industrial -, che godrà di un'agevolazione a fondo perduto pari al 100% della spesa: 417 milioni di finanziamento, che potranno essere incrementati fino a 505,8 milioni. La società ritiene di poter realizzare l'impianto entro 24 mesi dalla emanazione del decreto e di produrre, alla massima capacità, entro fine 2024. (ANSA).