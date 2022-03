Letexpo-Logistic, a Verona il trasporto del futuro

(ANSA) - VERONA, 10 MAR - Verona sarà capitale della logistica dal 17 al 19 marzo con la prima edizione di Letexpo-Logistics Eco Transport, la più grande rassegna dedicata al trasporto e ai sistemi di movimentazione sostenibili, promossa da Alis in collaborazione con Veronafiere. Vedrà vedrà la partecipazione di oltre 200 espositori nazionali ed internazionali in 4 padiglioni e su una superficie di oltre 40.000 metri quadrati. Un evento chiave, in cui Intesa Sanpaolo sarà main partner, per scoprire le opportunità e soluzioni offerte dalle imprese del trasporto e della logistica green e per confrontarsi con i principali stakeholder di riferimento coinvolti nelle politiche di sviluppo sostenibile e di crescita economica per il Paese e per tutta Europa. A Letexpo espositori e visitatori dialogheranno con il mondo delle imprese, delle Istituzioni, delle professioni, delle associazioni e della formazione, per creare un unico momento di confronto sulle principali tematiche legate alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Quattro intere giornate di incontri b2b opportunità di business, conferenze istituzionali ed interviste, seminari e workshop. A Letexpo saranno presenti imprese di trasporto stradale, marittimo e ferroviario, terminalisti, spedizionieri, aziende fornitrici di servizi alle imprese, case costruttrici, compagnie assicurative, porti italiani ed europei, interporti nazionali ed internazionali, associazioni, operatori della filiera agro-alimentare e delle diverse filiere logistiche, player operanti nella categoria delle nuove energie e dei nuovi carburanti; ma anche numerosi enti di formazione e ricerca che occuperanno un'intera area di 500 mq per il progetto di Alis Academy. Un intero padiglione sarà dedicato ad enti benefici e a progetti di inclusione, poiché non può esserci rinascita economica senza quella sociale. (ANSA).

