Anziano salvato dall'investimento dai vigili nel Casertano

(ANSA) - NAPOLI, 09 MAR - Rischiava di essere investito dalle auto l'uomo di quasi cento anni trovato a terra, insanguinato, vicino alle buste della spesa e salvato dalla Polizia Locale di Mondragone, in provincia di Caserta. Il quasi centenario, una volta fatta la spesa, forse a causa di un malore, è sbandato sulla Domiziana, ed è caduto a terra rischiando anche di essere investito da un'auto. Gli agenti del comandante David Bonuglia, due poliziotti del nucleo "Infortunistico Interventi Vari", impegnati, in un servizio predisposto per la prevenzione di incidenti stradali e di reati predatori sonio stati attirati dalla sua sagoma. Dopo avere messo in sicurezza la zona, l'anziano è stato soccorso prima da un agente donna in servizio al Comando PL di Mondragone e poi dai sanitari del 118, giunti poco dopo.

Il personale medico e paramedico, avendolo trovato tutto insanguinato, ha disposto subito il suo trasferimento nella Clinica Pineta Grande mentre la Polizia Locale, dopo averlo identificato, ha provveduto ad avvertire la famiglia. Per fortuna i sanitari della clinica non hanno ritenuto necessario ricoverarlo: le condizioni di salute dell'anziano, infatti, non destano preoccupazioni. (ANSA).