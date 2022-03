8 marzo: Napoli; 53 verbali per vendita abusiva di fiori

(ANSA) - NAPOLI, 09 MAR - In occasione della festa della donna la Polizia Municipale di Napoli ha predisposto una serie di controlli per il contrasto alla vendita abusiva di fiori in diverse zone della città. In totale sono stati elevati 53 verbali ed altrettanti sequestri nei confronti di ambulanti senza alcuna autorizzazione.

Gli interventi hanno riguardato il centro storico (14), la zona di Chiaia e Lungomare (5), il Vomero (4), Fuorigrotta (13), Scampia (8), Secondigliano (9) (ANSA).