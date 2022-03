Ucraina: Napoli; 18 positivi oggi, 14 profughi vaccinati

(ANSA) - NAPOLI, 08 MAR - Sono oggi 21, di cui 12 minori, i profughi provenienti dall'Ucraina al residence dell'Ospedale del Mare di Napoli. La struttura raccoglie i profughi in arrivo, li controlla sul covid e su altri problemi di salute, li vaccina se vogliono in attesa di una sistemazione presso famiglie o in strutture associative e religiose. Dall'inizio dell'emergenza dei profughi ucraini sono state complessivamente 78 le persone ospitate al Residence dell'Ospedale del Mare, di cui 33 minorenni. Oggi al punto di accoglienza dell'Ospedale del Mare sono stati effettuati 14 vaccini (di cui 2 a minorenni) e 99 tamponi, di cui 4 risultati positivi. Nel Centro istituito dalla Protezione civile regionale e dall'Asl Napoli 1 al Consolato ucraino sono stati effettuati 139 tamponi, di cui 14 risultati positivi. (ANSA).