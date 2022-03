Comandante vigili minacciato: vittima, non ci fermeremo

(ANSA) - NAPOLI, 08 MAR - "Quello che è successo mi ha toccato, non capita tutti i giorni, ma questo piccolo gesto, posto in essere da vigliacchi va assolutamente condannato, non ci fermerà, non fermerà la nostra azione contro l'illegalità".

Lo ha detto il comandante Biagio Chiariello che ha preso parte al flash mob di solidarietà organizzato dal Comitato anticamorra di Liberazione dopo il grave atto intimidatorio subito ieri dall'ufficiale al quale ignoti hanno fatto trovare un manifesto funebre dai toni altamente minacciosi.

Numerose le persone presenti che hanno manifestato contro la criminalità sventolando bandiere. (ANSA).