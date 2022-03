8 Marzo: 'Donne in relazione. Voci del territorio'

(ANSA) - NAPOLI, 08 MAR - Con un incontro dedicato in particolar modo a 'tutte le donne ostaggio della guerra' l'Università Parthenope ha celebrato la giornata dell'8 marzo.

Un momento di riflessione, promosso dal CUG di Ateneo, per mettere in relazione esperienze e voci delle donne che ogni giorno si mettono in gioco per difendersi o per aiutare coloro che sono più deboli a difendersi.

"Le figlie, le madri, le compagne che lottano per la loro libertà e la dignità sono le protagoniste del nostro incontro - ha sottolineato la prof Rosaria Giampetraglia, presidente CUG Parthenope - in questo momento tante donne hanno il coraggio di lasciare i propri uomini alla frontiera dell'Ucraina per salvare i loro figli o resistono per assicurare un futuro migliore ai loro bambini". Ed a tal proposito la presidente dell'Unicef Campania Emilia Narciso, con voce emozionata, ha ricordato il video della bambina che ha cantato nel rifugio antiaereo di Kiev durante un allarme bomba.

L'incontro - moderato dalla prof Antonella Cunti - ha posto l'accento sui diritti delle donne, che sono sicuramente formalmente riconosciuti - l'Italia infatti è uno dei paesi in cui la cultura giuridica è più diffusa - ma si deve ancora lavorare molto sulla cultura di genere.

Per l'assessore alla Legalità del Comune di Napoli Antonio De Iesu "dobbiamo abituare i bambini già dalle scuole elementari al rapporto paritario tra uomo e donna, una educazione che deve durare nel tempo' ed ha concluso invitando i ragazzi a scaricare l'app della Polizia di Stato 'Youpol' che permette ad ognuno di segnalare atti di violenza domestica e di bullismo, anche in forma anonima che arrivano direttamente in Questura.

La giornata si è conclusa con le analisi del fenomeno della violenza di genere da parte dei professori Valentina Grassi della Parthenope, Palma Menna della Lumsa di Roma e Stefano Maltese della Federico II. (ANSA).