Scoppia lite, a Napoli 14enne ferito da coetaneo

(ANSA) - NAPOLI, 07 MAR - Scoppia una lite davanti al McDonald, nel quartiere Miano di Napoli, ed un 14enne viene ferito alla gamba da un coetaneo.

Secondo quanto ricostruito al momento dai carabinieri, il fatto è avvenuto alle ore 20.30 di ieri sera, davanti alla sede del fast food di piazza Madonna dell'arco: il ragazzo davanti all'ingresso sarebbe stato ferito da un suo coetaneo con un coltello alla coscia sinistra dopo una lite. La vittima è stata trasferita da personale del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Cto, per lui la prognosi di 10 giorni. Indagini in corso da parte dei Carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica del fatto e per individuare l'aggressore. (ANSA).