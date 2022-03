Prof aggredito: identificati aggressori, c'è genitore alunno

(ANSA) - NAPOLI, 07 MAR - I carabinieri hanno identificato due 35enni che avrebbero aggredito il docente dell'istituto comprensivo statale "Antonio de Curtis" di Casavatore (Napoli) Enrico Morabito; uno dei due è il padre di un alunno del prof.

Il docente fu aggredito e picchiato sotto casa il 17 febbraio per aver richiamato all'ordine gli studenti in classe. I due indagati, a carico dei quali la Procura di Napoli Nord ha emesso avviso di conclusione indagini per i reati di lesioni personali aggravate, avrebbero agito con altre persone non ancora identificate. I due 35enni sono stati identificati grazie a dichiarazioni di testimoni o immagini dei sistemi di videosorveglianza. Dopo il fatto Morabito disse con amarezza che le "vittime siamo due: io e i ragazzi. Io perché ho subito l'aggressione, ma anche loro, gli studenti, ai quali viene mostrata una società falsata, non basata sull'amore e sul rispetto ma sull'odio". (ANSA).