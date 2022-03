Melannurca campana, Consorzio Igp invita scuole nei meleti

(ANSA) - CASERTA, 07 MAR - Con la primavera ormai alle porte, il Consorzio Melannurca Campana IGP apre i meleti in fiore ai bimbi delle scuole elementari; e lo fa attraverso un appello agli istituti della regione. Le "porte" dei meleti saranno aperte alle scuole elementari che entro il 15 aprile chiederanno, tramite PEC, di poter organizzare una lezione all'aperto, immersi nella natura dei numerosi meleti del territorio per parlare della "Regina" delle mele, nel mese della fioritura.

"Dopo i mesi di lockdown e di restrizioni, dopo il torpore dell'inverno e dopo le tragiche notizie di questi giorni sulla guerra in Ucraina - afferma il presidente del Consorzio di Tutela della Melannurca Campana IGP Giuseppe Giaccio - abbiamo pensato di dare la possibilità ai più piccoli di vedere sul campo come la natura si risveglia e ricomincia il suo ciclo vitale con forza e determinazione". La fioritura della Melannurca Campana IGP avviene ad aprile, mentre i frutti si raccolgono, a seconda delle varietà specifiche, da fine luglio a ottobre. Le varietà sono autosterili, necessitano quindi di essere piantate vicino ad altre varietà impollinatrici, ma non solo. Sarà bello, dunque, parlare anche della "magia" dell'impollinazione, una fase essenziale per la natura. Convinti dei benefici psico-fisici derivanti dalle lezioni all'aperto e dell'importanza di un approccio educativo incentrato sull'interazione con la natura, i produttori di Melannurca Campana IGP appartenenti al Consorzio si sono detti pronti a mostrare i propri meleti. (ANSA).