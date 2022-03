Emergenza neve, Carabinieri in azione in Alta Irpinia

(ANSA) - AVELLINO, 07 MAR - Temperature in netto calo e nuove nevicate in provincia di Avellino, cominciate nel fine settimana scorso, stanno provocando disagi e problemi alla circolazione stradale. Anche oggi sono rimaste chiuse le scuole di ogni ordine e grado in alcuni centri dell'Alta Irpinia, dove la perturbazione si manifesta con maggiore intensità. Numerosi gli interventi dei carabinieri allertati dalle chiamate dei cittadini al 112 sia da parte di persone anziane bloccate in casa senza assistenza sia da parte di automobilisti rimasti bloccati nella neve. In particolare, a Sant'Andrea di Conza (Avellino) i militari hanno soccorso una famiglia rimasta isolata in una zona di campagna provvedendo a rifornirla di derrate alimentari. I carabinieri delle Stazioni locali e i Nuclei operativi delle sette compagnie dell'Arma sono impegnati anche nei controlli per verificare il corretto equipaggiamento anti neve delle auto. (ANSA).