Ucraina: la comunità in piazza a Napoli, 'aiutateci'

(ANSA) - NAPOLI, 06 MAR - Circa 500 ucraini residenti a Napoli si sono raccolti intorno ad una bandiera nazionale lunga 20 metri stamattina davanti alla basilica di San Francesco di Paola, in piazza del Plebiscito.

Cartelli contro Putin, "Stop terrorussia" , recitava uno striscione. Ma la richiesta, più forte, è rivolta agli Usa, per l'instaurazione di una "No fly zone" sui cieli dell' Ucraina In piazza ci sono un paio di bandiere arcobaleno pacifiste. Ma la posizione maggioritaria è quella della resistenza. "Chiudete i cieli e dateci le armi, e noi resisteremo", dice Oxanna Gapalo, vicepreside della scuola ucraina di Napoli.

Ai manifestanti ha parlato il console generale di Napoli, Maksimilian Kovalenko. (ANSA).