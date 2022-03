Serie A: Napoli-Milan 0-1

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Il Milan batte 1-0 il Napoli nel posticipo della 28/a giornata di serie A e va in testa alla classifica a +2 sull'Inter e a +3 sugli azzurri di Spalletti.

Dopo un primo tempo equilibrato, senza grandi occasioni da rete, il Milan è andato in vantaggio con Giroud al 4'. Il match si apre e nella seconda parte della frazione il Napoli aumenta la pressione anche grazie ai cambi di Spalletti, ma Maignan non ha corso grandi rischi. (ANSA).