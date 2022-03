Covid: Campania, prosegue diminuzione numero ricoverati

(ANSA) - NAPOLI, 06 MAR - Sono 3.421 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 24.916 test esaminati. Il tasso di incidenza sale al 13,73%, in rialzo rispetto al 12,95 di ieri e comunque ben al di sopra della media nazionale degli ultimi giorni. Il bollettino dell'Unità di crisi censisce oggi un numero molto basso di vittime, tre, di cui due nelle ultime 48 ore e una risalente ai giorni precedenti. Si conferma il trend positivo nell'occupazione dei posti letto: quelli in terapia intensiva scendono a 30 (-4), quelli in degenza a 608 (-40).

