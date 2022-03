Contromano sulla A1: identificate le tre vittime

(ANSA) - CASERTA, 06 MAR - Sono stati identificati dalla Polizia Stradale i tre uomini deceduti ieri sera in seguito al grave incidente avvenuto sull'autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto casertano compreso tra Capua e Santa Maria Capua Vetere: si tratta del 67enne Gennaro Casafredda, di Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno), colui che era alla guida della Fiat 500XL che ha imboccato contromano l'autostrada e ha scatenato l'incidente, e i fratelli Vittorio e Pietro Verone di 77 e 73 anni, di Castellammare di Stabia, che viaggiavano su una Ford Mondeo. Altre due persone che erano sulla terza auto, una Range Rover, sono rimasti feriti gravemente.

Casafredda ha viaggiato contromano per alcuni chilometri, a bordo della sua 500XL, sulla A1 Milano-Napoli. Ad un certo punto si è anche accorto di aver sbagliato senso di marcia, ed una Ford che sopraggiungeva nel verso giusto ha rallentato avendo compreso la situazione, ma una terza auto che viaggiava ad oltre cento chilometri orari, la Rover, complice la scarsa visibilità, li ha presi in pieno. Inizialmente si pensava che la Fiat 500 XL, avesse imboccato l'autostrada contromano al casello di Santa Maria Capua Vetere, ed invece sembra che l'uomo stesse viaggiando nel verso giusto, poi si è fermato in una piazzola di sosta e a quel punto avrebbe fatto inversione, forse pensando di aver sbagliato in precedenza o perché confuso. Sta di fatto che a quel punto ha iniziato a percorrere la carreggiata sud contromano, viaggiando sulla corsia di sorpasso, e lo ha fatto per alcuni chilometri, fino all'impatto fatale. (ANSA).